Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell’ultimo weekend. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, in campo oggi alle 18: 

Napoli (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Fiorentina (4-1-4-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. All. Vanoli 

Napoli-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

