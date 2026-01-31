News

Serie A, oggi Napoli-Fiorentina – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina – in diretta tv e streaming – al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell’ultimo weekend.  

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sfiderà il Genoa a Marassi, mentre la Fiorentina ospiterà il Torino. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel...

Sanremo, serata cover con varietà inedita: non manca...

E’ morto Demond Wilson, star della sitcom ‘Sanford...

Epstein, i nuovi file: la foto che imbarazza...

Da Pulixi a Verdelli, le novità in libreria

Bari, esplosione e incendio in edificio ad Adelfia:...

Paura a Roma, uomo armato di coltello spaventa...

Vannacci e Renzi, doppia smentita: “Nessun incontro”

Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover:...

Meloni scherza su affresco con il suo volto:...