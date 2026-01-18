News

Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l’ultima partita contro l’Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, in campo alle 20:45:  

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. 

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco. 

Milan-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘Domenica In’, Sanremo e la musica protagonisti nella...

Australian Open, da De Minaur e Swiatek a...

Australian Open, choc Cobolli: eliminato al primo turno...

Risposta a una mano di Sakkari, colpo del...

Paolini, tutto facile all’esordio degli Australian Open: Sasnovich...

Cobolli, malessere agli Australian Open: “Posso andare in...

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

Bonus 2026, da elettrodomestici a psicologo, da mobili...

Maltempo, oggi allerta meteo su Calabria, Sicilia e...

Da punturine anti-obesità a prodotti ‘Glp-1 friendly’, l’esperto:...