News

Serie A, oggi Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo e oggi, domenica 14 settembre, affronta il Bologna nel posticipo della terza giornata di Serie A. Al Meazza, i rossoneri sfidano i rossoblù per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce. La squadra di Italiano arriva invece dal successo di misura contro il Como. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna, in campo stasera alle 20:45:  
Milan (3-5-1-1) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri. 
Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano. La partita tra Milan e Bologna di oggi alle 20:45 sarà trasmessa in diretta e in streaming e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport canale 214 per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Manchester City-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove...

Manovra, Salvini: “Rivedere regole Isee, stop bonus sempre...

Incidente tra scooter e auto ad Arezzo, muore...

Papa Leone XIV compie 70 anni: gli auguri...

Sorpresa in Coppa Davis: gli Stati Uniti di...

Turchia-Germania, oggi la finale degli Europei di basket:...

Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di...

Abusano di una 12enne e pubblicano video su...

Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in...