News

Serie A, oggi Lazio-Atalanta – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sfida cruciale per la rincorsa all’Europa in Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, la Lazio sfida l’Atalanta – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella 25esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, battuto al Dall’Ara ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, che è valsa la semifinale proprio contro la Dea, vittoriosa la scorsa settimana contro la Juventus, superata 3-0 a Bergamo. 

In campionato invece la Lazio ha pareggiato 2-2 all’Allianz Stadium contro i bianconeri di Spalletti, mentre l’Atalanta di Palladino ha vinto in casa con la Cremonese. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio volerà a Cagliari mentre l’Atalanta ospiterà il Napoli. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano Cortina e il casting sentimentale, Sophia Kirkby:...

Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di...

Incidente sulla statale 14 ‘Della Venezia Giulia’, tre...

Corona e la foto in ospedale su X,...

Bimbo con cuore danneggiato a Napoli, appello Ordini...

4,5 stelle (su 5) al Vino Nobile di...

L’immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda...

La Minerva torna ad Arezzo, il ministro Giuli...

Chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia d’oro...

Anche William e Kate festeggiano San Valentino e...