News

Serie A, oggi Juventus-Roma – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Big match all’Allianz Stadium. Oggi, sabato 20 dicembre, la Juventus sfida la Roma – in diretta tv e streaming – nella 16esima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto Champions con il Bologna, battuto 1-0 al Dall’Ara, mentre i giallorossi hanno superato il Como, con lo stesso risultato, all’Olimpico. La squadra di Spalletti arriva al match al quinto posto in classifica a quota 26, a quattro punti di distanza dal quarto posto occupato proprio da quella di Gasperini. 

Nella prossima giornata di campionato la Juventus volerà a Pisa, mentre la Roma ospiterà il Genoa. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ballando, le ‘pagelle’ di Lucarelli: dallo sbrocco di...

Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra...

Contatto Castellanos-Terracciano in area, niente rigore: proteste in...

Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla...

Papa Leone sta studiando tedesco su Duolingo, e...

Lazio, debutta all’Olimpico la nuova aquila: primo volo...

Verissimo, Claudio Amenola ricorda Antonello Fassari: “Non ce...

Nuova ‘lista stupri’ nel bagno del liceo Giulio...

Progetto civico Italia, oltre 1700 persone a ‘Il...

Verissimo, Barbara Tabita: “Dopo la nascita di mia...