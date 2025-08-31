News

Serie A, oggi Inter-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter in Serie A. Oggi, domenica 31 agosto, i nerazzurri ospitano l'Udinese a San Siro nella seconda giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo netto contro il Torino, per 5-0. I bianconeri hanno invece pareggiato 1-1 contro il Verona al debutto in campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
 Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese, in programma stasera alle 20:45: 
Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu 
Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic La partita di campionato tra Inter e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. —[email protected] (Web Info)

