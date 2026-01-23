News

Serie A, oggi Inter-Pisa – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l’Arsenal, mentre i toscani di Gilardino hanno pareggiato nell’ultimo turno contro l’Atalanta.  

Nel prossimo turno di campionato, l’Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Sassuolo. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Crans-Montana, Moretti esce dal carcere. Il tribunale: “Non...

Meloni: “Nobel a Trump? Speriamo di poterglielo dare...

È morto Carlo Cecchi, attore che ha segnato...

Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne...

“Sì allo spezzatino con carne di nutria”, la...

Giappone di corsa al voto: perché Sanae Takaichi...

Taranto, malore per strada mentre è con la...

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino...

Trump più a sinistra di Mamdani: le due...

La super tempesta di ghiaccio minaccia gli Usa....