News

Serie A, oggi il derby Lazio-Roma – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 21 settembre, si gioca il derby Lazio-Roma all'Olimpico. La stracittadina inizierà alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. I giallorossi hanno raccolto 6 punti nelle prime tre giornate di Serie A, ma sono reduci dal ko contro il Torino. Dall'altra parte, la squadra di Sarri ha conquistato solo 3 punti, rimediando due sconfitte contro Como e Sassuolo. Nella prossima giornata di campionato, la Roma affronterà il Verona in casa. Per la Lazio, trasferta a Marassi contro il Genoa.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

La firma di Bossi sulla ‘Carta della Lombardia’:...

Domenica In, oggi prima puntata. Anticipazioni e ospiti...

Lega, Bossi firma la ‘Carta della Lombardia’: “Stesso...

“Salvate i miei 5 figli”, l’appello del medico...

Zaia a Pontida: “A questo governo chiediamo Autonomia...

Inter-Sassuolo oggi in Serie A: orario, probabili formazioni...

L’appello all’Italia di un medico bloccato a Gaza:...

Trump e la geografia, ancora una gaffe: “Guerra...

Salamelle, Alberto da Giussano e Bolsonaro: la fede...

Mondiali Pallavolo, Italia-Argentina 3-0: azzurri ai quarti di...