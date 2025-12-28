News

Serie A, oggi Cremonese-Napoli – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell’ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall’Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. 

Nella prossima giornata di Serie A il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

La temperatura perfetta dentro casa? Niente più 19...

Finanziamenti ad Hamas: in inchiesta anche nome imam...

Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4...

Youtuber ‘inguaia’ governatore del Minnesota, boom inchiesta su...

Brigitte Bardot, addio all’attrice esuberante e sexy che...

Brigitte Bardot, la musa del samba che scatena...

Brigitte Bardot, da diva del cinema a paladina...

Serie A, oggi Milan-Hellas Verona – Diretta

Brigitte Bardot, una vita tra amori travolgenti e...

E’ morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda del cinema...