Serie A, oggi Como-Milan – Diretta

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (rimandata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna.  

Nella prossima giornata di Serie A il Milan ospita il Lecce a San Siro, mentre il Como sarà di scena all’Olimpico per sfidare la Lazio. 

 

