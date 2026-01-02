News

Serie A, oggi Cagliari-Milan – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri sfidano il Cagliari all’Unipol Domus nella 18esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Verona, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in rimonta. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Cagliari-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Cagliari-Milan sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, giovedì 8 gennaio il Milan affronterà il Genoa a San Siro (alle 20:45), mentre il Cagliari se la vedrà con la Cremonese (alle 18:30). 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

L’Fbi ha sventato un attacco Isis a Capodanno...

Beatrice Arnera: “Minacce e insulti” dopo la fine...

Dazi, Telegraph incorona Meloni: “Taglio tariffe Usa su...

Capodanno, strage di uccelli a Roma ma la...

Attacco a casa di Putin, spunta il video:...

Morto l’armatore Lucio Di Giovanni, stroncato da un...

Crans-Montana, parla il testimone: “Persone con la pelle...

Crans-Montana, il padre di una delle vittime di...

Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto...

Strage Crans-Montana, l’esperto antincendio: “Quel locale non doveva...