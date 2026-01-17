News

Serie A, oggi Cagliari-Juventus – Diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i bianconeri sono impegnati all’Unipol Domus in trasferta contro il Cagliari nel 21° turno di campionato. La squadra di Spalletti, al momento quarta in classifica insieme alla Roma, arriva dal successo pesante contro la Cremonese. I rossoblù hanno invece perso contro il Genoa nell’ultimo impegno. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Napoli all’Allianz Stadium, mentre il Cagliari volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina. 

 

