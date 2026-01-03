News

Serie A, oggi Atalanta-Roma – La partita in diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 3 gennaio, i giallorossi affrontano l’Atalanta a Bergamo nel big match della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini (grande ex della serata, dopo gli anni d’oro vissuti a Bergamo) arriva dal successo contro il Genoa nell’ultimo turno, mentre i nerazzurri hanno perso contro l’Inter nell’ultimo impegno dell’anno. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Atalanta-Roma? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

 

Nella diciannovesima giornata di campionato, il 6 gennaio la Roma giocherà in trasferta contro il Lecce (alle 18). Mercoledì 7 gennaio l’Atalanta sarà invece impegnata al Dall’Ara contro il Bologna (alle 18:30).  

sport

