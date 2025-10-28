News

Serie A, Lecce-Napoli 0-0 – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 28 ottobre, il club azzurro sfida il Lecce – in diretta tv e streaming – al Via del Mare nella nona giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro l'Inter per 3-1, riscattando così la pesante sconfitta dell'ultimo turno di Champions League, quando era stata battuta per 6-2 a Eindhoven dal Psv.  Con i tre punti conquistati contro i nerazzurri il Napoli è tornato in testa alla classifica, a pari merito con la Roma, volando a 18 punti. Il Lecce invece è 16esimo a quota sei dopo aver perso in trasferta contro l'Udinese per 3-2. Nel prossimo turno di Serie A il Napoli ospiterà il Como di Fabregas al Maradona, mentre il Lecce volerà al Franchi per sfidare la Fiorentina di Pioli.  
