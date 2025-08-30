Serie A, il Bologna batte il Como. Solo pari per l’Atalanta

(Adnkronos) – Il Bologna di Italiano trova il primo successo in campionato per 1-0 contro un ostico Como. I rossoblu dopo il ko con la Roma conquistano i tre punti grazie a un gol di Orsolini al termine di una partita molto tattica. I padroni di casa al Dall'Ara superano la squadra di Fabregas che perde l'occasione di andare in vetta alla classifica dopo la vittoria con la Lazio. Dopo un primo tempo non esaltante in termini di spettacolo con poche azioni degne di nota e con soli due spunti di Nico Paz e Orsolini, nella ripresa il Bologna aumenta i ritmi e al 59' trovano il gol vittoria. E' bravo Castro a lavorare spalle alla porta e servire in maniera perfetta Orsolini che, di prima intenzione con il mancino, grazie anche ad una deviazione, batte Butez per l'1-0. Il Como prova a reagire ma si scopre e rischia in contropiede, ma alla fine i tre punti vanno al Bologna. Nel prossimo turno il Como affronterà il Genoa, mentre il Bologna se la vedrà con il Milan.

Parma-Atalanta 1-1, Cutrone risponde a Pasalic

Il Parma riesce nel finale ad agguantare il pareggio al Tardini con l'Atalanta con Cutrone che all'85' pareggia il gol del vantaggio di Pasalic al 79'. I gialloblu dopo il ko con la Juventus nella prima giornata trovano il primo punto della stagione, mentre i nerazzurri di Juric pareggiano ancora e dopo il Pisa in casa, non vanno ancora oltre l'1-1 con il Parma. Dopo un primo tempo con poche emozioni eccettuato il paolo colpito da Scamacca al 19', mentre il Parma si fa vedere con un'ottima conclusione di Valenti dal limite. Nella ripresa l'Atalanta passa in vantaggio al 79' con un batti e ribatti in area del Parma e con Krstovic che alla fine vede e serve Pasalic che dal limite dell'area fa partire una conclusione rasoterra che batte Suzuki. I padroni di casa si riversano in avanti e trovano il pari all'85'. Punizione dalla trequarti e colpo di testa in mischia di Delprato con Carnesecchi che compie un miracolo, ma non può nulla sul tap-in di Cutrone che sbuca da dietro e sotto porta insacca per l'1-1 finale. Al 93' l'Atalanta rischia la beffa con il Parma che protesta per un possibile fallo in area di Djimsiti ai danni di Oristanio, ma Mariani lascia proseguire. Dopo la sosta per le nazionali, il Parma farà visita al Cagliari mentre l'Atalanta ospiterà il Lecce. —[email protected] (Web Info)