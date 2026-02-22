News

Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l’Atalanta ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell’andata dei playoff, mentre nell’ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona. 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Atalanta volerà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, mentre il Napoli volerà a Verona. 

sport

