Serie A, alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna – Le partite in diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna la Serie A. Oggi, sabato 23 agosto, la prima giornata di campionato mette subito sul piatto il big match tra Roma e Bologna all'Olimpico e la sfida tra Milan e Cremonese a San Siro. Grande attesa per le novità in panchina: nei giallorossi, ci sarà il debutto ufficiale del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Nei rossoneri, occhi puntati sul ritorno di Massimiliano Allegri. Calcio d'inizio alle 20:45. Dove vedere Milan-Cremonese? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull'app di Dazn. Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, ma sarà visibile anche su Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. —[email protected] (Web Info)

