News

Scuola, consenso informato: ok Camera a ddl, testo passa al Senato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Via libera della Camera con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto al disegno di legge presentato dal governo sul consenso informato in ambito scolastico, in base al quale le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, mettendo a disposizione per la necessaria visione il materiale didattico che si intende utilizzare per queste attività.  

Quest’ultime sono in ogni caso escluse per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Il testo passa ora all’esame del Senato.  

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Corso di Geotecnica a Ispica: focus su determinazione...

Autostrade, entro il 2026 in vigore i rimborsi...

Mps-Mediobanca, l’allarme di Riva (Confindustria Assoconsult): “Le indagini...

Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico sulle...

Ballando, Francesca Fialdini verso il recupero: ecco quando...

Ascolti tv, ‘L’Altro Ispettore’ su Rai1 vince la...

Trasporti a Roma, rimborsi per oltre 3 milioni...

Malaysia, riprendono a fine dicembre ricerche volo MH370...

Usa, sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da...

Ucraina, salta l’incontro Witkoff-Kushner-Zelensky: le news di oggi