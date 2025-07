Scontro tra imbarcazioni sul lago di Como, muore turista olandese

(Adnkronos) – Una turista olandese di 33 anni è morta in un incidente in barca sul lago di Como. A quanto si apprende, l'incidente, avvenuto oggi poco prima delle 16, è stato causato dallo scontro tra due imbarcazioni. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata sbalzata in acqua e uccisa dall'elica di una delle imbarcazioni. La donna, trasportata in ospedale in arresto cardiaco, è deceduta poco dopo. Sulla ricostruzione dell'esatta dinamica dello scontro e delle cause stanno indagando Guardia di Finanza e Guardia Costiera. —[email protected] (Web Info)