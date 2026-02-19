News

Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull’A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nello scontro, riferisce Anas in una nota, sono stati coinvolti una moto e un’auto. 

Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

Malattie rare, Murelli (Lega): “Emendamento per allargare test...

U2, ritorno a sorpresa: Ep di 6 tracce...

Salute, Mantovano (Aaee): “Con nuove terapie migliorata qualità...

Rai Sport, Paolo Petrecca rimette mandato all’Ad Rossi

Premio Omar, assegnati i riconoscimenti della XII edizione

Verona, madre e figlia muoiono intossicate nel rogo...

Board of Peace, oggi la prima riunione internazionale

Milano Cortina, Ghiotto e Vittozzi portabandiera nella cerimonia...