News

Scontro frontale in provincia di Pavia, un morto e due feriti sulla Ss756

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Sannazzaro De' Burgondi, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un camper lungo la strada statale 756. Entrambi i mezzi si sono ribaltati. La vittima era al volante della vettura, a bordo della quale viaggiava anche una donna di 35 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda, in codice rosso per traumi multipli.  Il conducente del camper, 56 anni, è stato trasportato in codice giallo al San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti automedica, auto infermieristica, due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Vaiolo scimmie, Oms: “Mpox non è più un’emergenza...

Studio Teha-Amazon: Spagna attira 60% in più investimenti...

Ecovacs, la robotica del futuro tra partnership e...

Digitale, A2A e Teha: i data center possono...

F1, prove libere Gp Monza: Hamilton vola davanti...

Turchi arrestati alla festa di Santa Rosa a...

La Coca Cola di Bill Gates e l’elicottero...

Gp Monza, Ferrari domina prime libere con Hamilton...

L’analisi di De Bortoli: “Difendiamo le ragioni dell’Unione...

Gp Monza, le ‘follie’ dei tifosi Ferrari: “Tremila...