Scontro fra due moto in provincia di Como, morti un 17enne e un 20enne

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Due giovani motociclisti di 17 e 20 anni sono morti ieri sera a Grandate, in provincia di Como, nello scontro fra le loro moto: l'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 23 lungo via Riccardo Mantero dove, per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como, oltre al personale del 118 che ha trasportato entrambi i ragazzi in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como, dove però non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto lungo il rettilineo che costeggia il tratto dell'autostrada A9: il 20enne era residente a Luisago, mentre il 17enne era del posto.  —[email protected] (Web Info)

