News

Scontri a corteo per Askatasuna, petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell’ordine e, in risposta, un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna. A quel punto un gruppo di manifestanti a volto coperto riconducibili all’area anarchica e antagonista ha cominciato a lanciare petardi, bombe carta e fuochi d’artificio all’indirizzo delle forze dell’ordine, che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano Cortina, possibile ruolo a cerimonia apertura per...

Thais Wiggers a Verissimo con le stampelle, l’incidente...

Valeria Graci, la difficile separazione dall’ex marito: “Le...

Serie A, oggi Napoli-Fiorentina – Diretta

Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel...

Sanremo, serata cover con varietà inedita: non manca...

E’ morto Demond Wilson, star della sitcom ‘Sanford...

Epstein, i nuovi file: la foto che imbarazza...

Da Pulixi a Verdelli, le novità in libreria

Bari, esplosione e incendio in edificio ad Adelfia:...