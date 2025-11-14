Sciopero 14 novembre, da bus e metro Roma agli studenti: chi si ferma oggi

(Adnkronos) – Nuovi scioperi oggi, venerdì 14 novembre, in una nuova giornata di scioperi, che potrebbe causare disagi a chi deve mettersi in viaggio o spostarsi con i mezzi pubblici a Roma. Nella capitale si fermano autobus e metro. Disagi possibili anche per chi deve viaggiare in aereo. La giornata sarà caratterizzata da 50 manifestazioni di studenti in tutta Italia, con possibili ripercussioni su traffico e spostamenti nelle città.

Si annuncia una giornata complicata a Roma per lo stop di autobus e metro: le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con le consuete fasce di garanzia per i mezzi Atac.

L’agitazione si svolgerà in due fasce orarie, ovvero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio diurno. Due anche le fasce di garanzia, durante le quali il servizio sarà assicurato: da inizio del servizio diurno e fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Nel territorio di Roma, si legge sul sito del Comune, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac, a eccezione di diciassette collegamenti bus gestiti in sub-affidamento per conto sempre di Atac. I bus numero 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980 saranno regolarmente in strada.

Oltre alle diciassette linee Atac in regime di sub-affidamento, saranno regolari anche tutte le novantuno linee di bus gestite dagli operatori privati ATR Mobility, Autoservizi Troiani, Bis e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19. Servizio regolare, poi, per i collegamenti di Cotral e Trenitalia.

Trasporto pubblico a rischio anche a Udine con le proteste che interesseranno il servizio urbano dalle ore 15.30 alle ore 21.30 e l’extraurbano dalle 15.15 alle 21.15

Sul fronte del trasporto aereo, sono previsti gli scioperi dei lavoratori di Easyjet aderenti a Usb, dalle ore 13 alle 17, e di Volotea per l’intera giornata, quest’ultima protesta indetta da Uiltrasporti.

Giornata di sciopero anche per gli studenti. In oltre 50 città oltre Roma, Bologna, Pescara, Napoli, Udine, Genova, Milano sono state organizzate manifestazioni per lo sciopero indetto per la giornata dello studente. L’Unione degli Studenti già ad agosto aveva lanciato lo sciopero sotto lo slogan ‘Un’altra scuola, un altro mondo è possibile’ con una piattaforma rivendicativa che si concentra in sei problemi principali vissuti dagli studenti: didattica e valutazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, rappresentanza studentesca, transfemminismo e benessere psicologico e rapporto scuola lavoro.

