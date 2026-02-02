Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle proteste

(Adnkronos) – Treni, aerei, trasporto pubblico locale. Il mese di febbraio conta 26 scioperi proclamati, di cui sei nazionali, con tre date in particolare da segnare sul calendario: il 16 febbraio, giornata nera del trasporto aereo in tutto il Paese; e il 27 e 28 febbraio, quando a fermarsi sarà quello ferroviario interessato dallo sciopero nazionale. Senza dimenticare il 6 febbraio, giorno della protesta di 24 ore del trasporto marittimo e dei lavoratori dei porti di tutta Italia, indetta da Usb.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, il 16 febbraio sarà il giorno di una serie di scioperi nazionali che renderanno davvero complicato prendere un volo: si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo di Vueling, dalle 00.00 alle 23.59; Ita Airways sarà interessata dallo sciopero nazionale di 4 ore (dalle ore 13.00 alle ore 17.00) indetto da Usb, e da quello di 24 ore (dalle 00.01 alle 24.00 con fasce di garanzie 7-10 e 18-21) indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp; scioperano per 24 ore anche i lavoratori del comparto aereo e aereo-portuale-indotto delle aziende associate a Assohandler (dalle ore 00.00 alle ore 23.59) e i lavoratori di Alha (settore air cargo).

Dal 27 febbraio al 28 si ferma invece il trasporto ferroviario per lo sciopero nazionale di 24 ore di gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl, dalle ore 21.00 del 27 alle ore 20.59 del 28 febbraio. A incrociare le braccia saranno tanto il personale di macchina quanto il personale di bordo.

Se queste saranno le giornate più complicate a livello nazionale, il mese di febbraio è però iniziato con lo sciopero di 23 ore del personale di Trenord, proclamato da Orsa Trasporti, in corso dalle ore 3 di questa mattina, 2 febbraio, e che terminerà alle ore 2 di domani, 3 febbraio. la protesta impatta sui treni Regionali e Suburbani, in Lombardia e regioni limitrofe, i treni a lunga percorrenza di Trenord e i collegamenti aeroportuali Milano-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Sono previste le fasce di garanzia 06.00-09.00 e 18.00-21.00.Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, è istituito il servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa ,1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni.

Disagi diffusi un po’ in tutto il Paese, in questa prima metà del mese, per una serie di proteste a livello locale che interessano il settore dei trasporti: il 5 febbraio si fermano per otto ore i lavoratori di Trenitalia a Rimini, dalle ore 9.01 alle ore 16.59. Lo sciopero è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa. Tocca poi all’Abruzzo, il 6 febbraio, con una serie di scioperi del Tpl, per cui sono previsti disagi per l’intera giornata da Pescara a Chieti a Lanciano. Sempre il 6 febbraio sono previsti disagi per il Tpl di Bari per lo sciopero indetto da Uiltrasporti dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Il 12 febbraio tocca a Bolzano e Catania, e il 13 a Udine, Catania e Termoli.

Da segnalare anche, il 6 febbraio, lo sciopero del personale di Autostrade per l’Italia indetto da Uiltrasporti (dalle 22.00 del 5 febbraio alle 22.00 del 6) a Piacenza, Parma, Varese, Como, Milzano, Bergamo, Brescia e Lodi.

