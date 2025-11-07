News

Sci, per Tabanelli lesione al legamento crociato del ginocchio destro

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La campionessa azzurra di freeski Flora Tabanelli è stata sottoposta questa mattina, presso la clinica La Madonnina di Milano, ad una risonanza magnetica e alla visita approfondita da parte della Commissione medica della FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Il consulto ha evidenziato, per la 17enne campionessa di freeski, portacolori del Centro Sportivo Esercito, una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.  

Considerata l’importanza della stagione, Flora comincerà da lunedì una fase di riabilitazione di un mese, presso il J/Medical, a Torino: la fase di riabilitazione sarà fondamentale per qualunque scelta verrà presa in seguito. Se, in base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta e avendo ben presenti la sua giovane età e le sue prospettive di carriera, sarà perseguita questa strada. In caso contrario, sarà programmato un intervento.  

La Tabanelli era caduta malamente nella fase di atterraggio dopo un salto nel corso dell’allenamento in corso a Stubai. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della Coppa del mondo di big air, aveva sin da subito evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, ‘Noi del Rione Sanità’ vince la...

Tesla, bonus da 1000 miliardi di dollari a...

Pressione alta, lo sport è una cura: quali...

Sostenibilità, a Ecomondo 2025 i Super Robot protettori...

Elezioni regionali, Gennaro Coppola inaugura la campagna elettorale...

Xi inaugura Fujian, catapulte elettromagnetiche nella portaerei simbolo...

Sinner, l’accusa degli Schützen: “Sei troppo italiano, rispetta...

Negramaro, il tour e poi la pausa: “Ci...

Cicloni sull’Italia e piogge intense, drastico cambiamento meteo:...

Achille Lauro si scusa in ginocchio con Giorgia,...