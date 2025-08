Schiacciata da armadio letto, donna trovata morta in casa a Borgo Valsugana

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta in casa a Borgo Valsugana (Trento) schiacciata da un armadio con letto a scomparsa. A trovare il corpo sono stati i Carabinieri allertati dai vicini di casa della vittima, che lavorava come insegnante. Questi ultimi, preoccupati perché da alcuni giorni non vedevano la donna e perché sentivano un forte odore provenire dalla sua abitazione, hanno lanciato l'allarme. I militari del reparto operativo sono intervenuti sul posto per i rilievi. —[email protected] (Web Info)