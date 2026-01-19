News

Scende dall’auto per recuperare la valigia, muore investito sull’autostrada A19

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E’ accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).  

L’automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un’altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv

Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte...

Australian Open 2026, Arnaldi eliminato: i risultati

Scontro tra due treni ad alta velocità in...

Australian Open, terzo giorno con Sinner e Musetti:...

Cibo spazzatura manda il cervello in tilt, l’effetto...

Groenlandia, Ue prepara risposta ai dazi di Trump:...

Allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia...

Libia, Tajani a Misurata: “Porto chiave per ruolo...

Colesterolo e salute del cuore, i cinque cibi...