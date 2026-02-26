Scandalo Epstein, la principessa Anna può salvare la monarchia: il motivo

(Adnkronos) – La principessa Anna resta la risorsa più importante della famiglia reale dopo lo scandalo Epstein culminato nell’arresto di 11 ore dell’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor. Un esperto reale ha avvertito che sarà essenziale per la sopravvivenza della monarchia. Il commentatore Richard Fitzwilliams ha definito la principessa 75enne, la “carta vincente” del Palazzo proprio per la sua reputazione di affidabilità e senso del dovere, in netto contrasto con la crisi che sta travolgendo l’istituzione.

Fitzwilliams ha dichiarato all’Express che la sorella di re Carlo sostiene “un carico di lavoro elevato e maggiori impegni rispetto a qualsiasi altro membro della famiglia. Tuttavia, preferisce evitare il circo mediatico che segue i reali più in vista. È assolutamente fondamentale per mantenere il sostegno pubblico alla monarchia”. L’esperto ha anche suggerito che “ciò che Anna può offrire a re Carlo, che a quanto pare è stato messo sotto pressione da William per la sua gestione di questa crisi, sono consigli pratici”.

Sebbene fratello e sorella “non siano sempre d’accordo”, Fitzwilliams ha sostenuto che la gravità della situazione richiede che Charles ascolti anche voci in disaccordo, affermando che è “fondamentale che Charles senta opinioni diverse o opposte alle sue”. Con la crescente pressione su Andrea affinché si ritiri dalla linea di successione, l’attenzione si è spostata su come potrebbe apparire una famiglia reale ristrutturata e su dove Anna si collocherebbe al suo interno.

Attualmente Anna si trova al 18° posto in linea di successione, una posizione determinata dalle regole di successione che, come ha osservato Fitzwilliams, “purtroppo non sono state applicate retroattivamente” dopo le modifiche apportate nel 2013. “Se lo fossero state, sarebbe stata quinta dietro William e la sua famiglia e il pubblico ne sarebbe senza dubbio lieto”, ha affermato.

