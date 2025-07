(Adnkronos) – Gesto simbolico del senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, che oggi in Aula al Senato ha indossato una kippah per manifestare la sua ferma condanna dell'antisemitismo. "Un segnale – ha spiegato – per affermare che nessuno dovrebbe aver paura di indossare una kippah nelle nostre città". L'iniziativa arriva a pochi giorni dall'aggressione avvenuta in un autogrill di Lainate ai danni di un cittadino francese e di suo figlio. —[email protected] (Web Info)