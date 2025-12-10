News

Scala, malore per il maestro Chailly: interrotta l’opera, pubblico a casa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre questa sera dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese.  

La rappresentazione è stata così interrotta. In teatro è intervenuta la guardia medica per assistere Chailly. Nel frattempo il pubblico ha lasciato il teatro, dopo che è stato avvisato dell’interruzione. 

