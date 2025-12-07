Scala, debutta l’alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili

(Adnkronos) – Per la prima volta al Teatro alla Scala debutta l’alert per gli spettatori che li mette in guarda su eventuali contenuti sensibili legati al tema della scabrosità dell’opera ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Smitrij Shostakovic che inaugura questa sera la stagione lirica.
Vista la trama con omicidi e violenza sui tablet, insieme ai sottotitoli, appare anche l’avvertenza che “alcune scene potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori”.
—
spettacoli
[email protected] (Web Info)