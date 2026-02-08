News

Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell’ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1. 

 

La sfida tra Sassuolo e Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle 18. Ecco le probabili formazioni: 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu 

 

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

sport

