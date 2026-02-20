News

Sassi sui binari nel Bolognese, 20enne ai domiciliari: “Mi pento del mio gesto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Convalidato l’arresto del 20enne, che è ora ai domiciliari, per aver posizionato pietre sui binari della linea ‘Ancona-Piacenza’ a Castel San Pietro Terme nel Bolognese. Il gesto ha causato lo stop del treno regionale veloce 17510 diretto a Bologna con circa 30 minuti di ritardo. I carabinieri hanno rimosso i sassi, evitando l’impatto con un Frecciarossa.  

Davanti al gip di Bologna, Andrea Romito, l’arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari. Il giovane, dichiara all’Adnkronos il suo legale Lorenzo Bergami, ha “confessato i fatti” del 17 febbraio e ha escluso ogni connotazione politica nel suo gesto”, dichiarandosi “pentito”.  

I device, spiega il suo legale, sono stati sequestrati per le dovute verifiche. Il giovane è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e di interruzione di pubblico servizio.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con...

L’Ecce Homo di Antonello da Messina a L’Aquila...

Neymar, dubbi sul futuro: “Potrei ritirarmi a dicembre”

Oscar Wilde e la foto sul letto di...

MyPlant & Garden 2026, al via ‘Un giardino...

Dazi bocciati dalla Corte Suprema, dal piano internazionale...

Milano-Cortina, firmato protocollo Coni-Conai per sostenibilità eventi sportivi

Boscacci-De Silvestro, marito e moglie alle Olimpiadi: “Insieme...

Morto operaio nell’Aretino, è precipitato da capannone

MyPlant & Garden 2026, Randazzo: “Una X edizione...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.