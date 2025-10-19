News

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, dopo il match di basket sul campo della Sebastiani Rieti, e l'autista muore colpito da un mattone. Al momento della partenza dal PalaSojourner dei tifosi toscani, il pullman che li trasportava è stato assaltato dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l’autista di scorta del mezzo. La situazione clinica dell’uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un’ora di rianimare l’uomo. Tentativi che alla fine sono risultati vani, con l’uomo che è stato dichiarato deceduto, come riferisce Pistoiasport. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Springsteen e gli Usa di Trump: “Non so...

Parabrezza Boeing in frantumi, atterraggio d’emergenza e pilota...

Manovra, la bozza: taglio al fondo per il...

Ucraina-Russia, Trump: “Zelensky deve accettare le condizioni di...

Milan-Fiorentina, per Pioli il ritorno a San Siro...

Formula 1, oggi il Gp delle Americhe –...

Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano...

Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in...

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60...

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli,...