News

Sassari, entra nella sede del 118 e uccide soccorritore a colpi di pistola

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Omicidio a Buddusò, in provincia di Sassari, dove un soccorritore del 118 di 51 anni è stato ucciso con alcuni colpi di pistola esplosi da una persona che poi si è data alla fuga. La vittima, Mario Pusceddu, prima delle 23 ha aperto la porta della sede del 118 ed è stato colpito a morte. Secondo quanto ricostruito, Pusceddu e i suoi colleghi stavano cenando quando l'assassino, giunto alla porta, lo ha chiamato per nome e lo ha ucciso, per poi allontanarsi a piedi. A indagare i carabinieri del comando provinciale di Sassari.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto...

A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti...

Botulino, da olive nere in acqua a conserve...

Wta Montreal, favola Mboko: elimina le migliori e...

Lega, Guidesi: “Deve ritrovare la sua casa, in...

Sinner, Cincinnati per ‘raggiungere’ Federer: ecco perché vincere...

Marcinelle, Mattarella: “Tutela lavoratori resta necessità urgente”

Sinner-Galan, domani l’esordio di Jannik a Cincinnati: orario,...

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Intestarlo a Berlusconi? E’...

Cervello ‘disconesso’: spiegato lo strano caso di chi...