Santanchè: “Dop è fondamentale per aumentare offerte”

"Siamo una piccola nazione di eccellenze, per questo dobbiamo puntare sulla qualità. La dop economy frutta circa 20 miliardi alle aziende che se ne occupano. Abbiamo un tema che è la stagionalità che ci azzoppa perché durante tutto l'anno abbiamo molti meno turisti, ci viene in soccorso la destagionalizzazione e il turismo dop che si può fare tutto l'anno. Il turismo dop è fondamentale per aumentare le offerte dell'industria del turismo in Italia". Lo ha affermato oggi il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, dal palco dell'assemblea estiva di Confagricoltura, in corso a Milano. "Mi interessa – ha poi aggiunto Santanchè – parlare di under-tourism, soprattutto su aree interne e isole minori, che riguarda il 96% del territorio nazionale. Il turismo dop è un'offerta fondamentale per questo under-toursim, perché è molto identitario". Il ministero "l'anno scorso ha messo a disposizione un miliardo e 380 milioni di fondi Pnrr sulle nostre strutture ricettive per aumentarne la qualità". "Dobbiamo insistere su questo, io darò un apporto perché dobbiamo diversificare le offerte turistiche. Dove ci sono turisti non passano eserciti" ha poi concluso.