Sanremo, Tiziano Ferro super ospite della prima serata

Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, commenta Conti.

Il cantautore di Latina si aggiunge alla lista degli ospiti già confermati, come Nino Frassica e Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival.

Tanti i nomi dei cantanti che, come da tradizione, si esibiranno in duetto con i concorrenti: da Giusy Ferreri a Fabrizio Moro, dalle Las Ketchup a Cristina D’Avena.

