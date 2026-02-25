News

Sanremo, Pilar Fogliati porta sul palco fa l’aristocratica Uvetta: “Ma voi fate questo come lavoro?”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Abito lungo, capelli raccolti e ironia geniale: la co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo Pilar Fogliati scende dalle scale dell’Ariston nei panni della giovane aristocratica romana Uvetta Budini Di Raso, uno dei quattro personaggi femminili interpretati nel film del 2023 ‘Romantiche’ di cui l’attrice è stata anche regista. “Ma voi fate questa cosa come lavoro?- chiede a Carlo Conti e Laura Pausini -Cioè percepite del danaro per fare questa cosa? Sono super fortunate le persone che lavorano, perché sanno cosa fare”, dice fra le risate del pubblico. 

Poi racconta di quando ga saputo che Carlo Conti la voleva come co-conduttrice al festival. “E’ stato uno svenimento tranquillo”, ironizza Pilar. 

 

