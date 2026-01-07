News

Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla nave del festival

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Sanremo 2026 entra nel vivo con l’annuncio del primo ospite della 76ma edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l’edizione delle 20 del Tg1. Quest’anno l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sul “palco sul mare” sarà il cantautore pavese: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che cantiamo da trent’anni e che continuano a unire generazioni. 

