Sanremo, incontro informale tra Rai e Comune a Roma: segnali di disgelo

(Adnkronos) – Un incontro informale e riservato che avrebbe portato a un disgelo nella trattativa tra Rai e comune di Sanremo per l'assegnazione dei prossimi Festival. Ieri sera nella Capitale, complice un incontro istituzionale degli amministratori sanremesi al Mit per il nuovo tratto dell'Aurelia Bis, si sono incontrati – secondo quanto anticipato dalla stampa online ligure – il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dall'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, e i vertici della tv pubblica. Nell'incontro, che si sarebbe svolto in un clima disteso e costruttivo, a quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbero poste le premesse per uno sblocco della trattativa che nei primi confronti aveva visto le parti arroccate ognuna sulla propria posizione, con la Rai che riteneva irricevibili o troppo esose alcune richieste dell'amministrazione e il Comune che non mostrava di voler cedere il passo. Da alcuni partecipanti all'incontro è insomma trapelato un "moderato ottimismo" sulla possibilità di arrivare a concludere entro luglio la trattativa. Una intenzione, questa, già manifestata nei giorni scorsi dalla Rai che aveva idealmente fissato la deadline per un accordo con il Comune prima del 30 luglio, quando si terrà l'ultimo Cda prima della pausa estiva. Questo in modo da riservarsi la possibilità di dirottare in tempo utile le energie su un eventuale piano B per un festival da tenersi in altra location. —[email protected] (Web Info)