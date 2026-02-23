Sanremo Human Index: ogni giorno la classifica speciale solo su Adnkronos

(Adnkronos) – Il successo a Sanremo passa (anche) dai social. Nasce da qui il progetto con cui Human Data fornirà in esclusiva ad Adnkronos un monitoraggio quotidiano del “festival digitale”: una lettura parallela alla tv e al giudizio artistico, basata su conversazioni online, crescita delle community, visualizzazioni video, volume delle menzioni e analisi del sentiment. Ogni mattina, su Adnkronos, saranno pubblicate le informazioni e le curiosità emerse dal web.

L’idea è semplice: affiancare ai tradizionali indicatori del festival una misurazione “social-driven” capace di descrivere, in modo strutturato, quanto gli artisti in gara riescano a catalizzare attenzione e consenso online. Human Data costruirà un indicatore complessivo di performance che restituirà una classifica degli artisti più “forti” nella dimensione digitale: non una graduatoria artistica, ma un termometro dell’impatto sociale e della capacità di trasformare l’attenzione del pubblico in conversazioni, follower e interazioni.

Il format quotidiano include, in particolare:

• la classifica dei 30 cantanti e delle canzoni più discusse;

• il momento più commentato della serata;

• gli ospiti che hanno generato più conversazioni;

• gli episodi più divertenti e virali;

• frasi, tormentoni e “highlight” che hanno fatto parlare gli utenti italiani.

Il progetto integra diverse dimensioni del consenso online: conversazioni sul web, crescita delle community social degli artisti, visualizzazioni video, volume delle menzioni online, analisi del sentiment positivo generato dalle conversazioni digitali.

L’incrocio di queste metriche, elaborato attraverso un modello sviluppato e integrato con l’AI, porta alla costruzione dell’indicatore di performance complessiva e quindi alla classifica social-driven.

Human Data è una piattaforma “AI-driven” pensata per trasformare flussi continui di dati web e social in asset utili per aziende, istituzioni e organizzazioni. Il progetto nasce dall’integrazione di piattaforme proprietarie che operavano già su due fronti: il mondo corporate e il mondo politica/istituzioni. In particolare, l’ecosistema tecnologico mette insieme l’esperienza di SocialCom (guidata da Luca Ferlaino) e Spin Factor (guidata da Tiberio Brunetti), con un focus su data intelligence, social listening e analisi semantica avanzata.

Il punto non è “sostituire” televisione, radio o critica musicale, ma fotografare un pezzo ormai decisivo dell’ecosistema del festival: la conversazione online come acceleratore di popolarità, reputazione e memorabilità. In altre parole, la rete non commenta soltanto Sanremo: contribuisce a plasmarne l’evoluzione, sera dopo sera.

