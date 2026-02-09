News

Sanremo, D’Alema: “Pucci? Io non seguo queste cose, si vede che Meloni ha tempo da perdere”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Sinceramente non conosco Andrea Pucci, non seguo questo tipo di cose. Sono più selettivo, essendo anziano”. Così l’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, a margine di un evento dedicato al ricordo di Pinuccio Tatarella, in corso a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva che cosa ne pensasse delle polemiche seguite alla decisione del comico di rinunciare alla co-conduzione di una delle serate del Festival a causa degli insulti social ricevuti dopo l’annuncio di Carlo Conti. 

“Alla mia età – ironizza – non mi metto a seguire queste cose”. E a chi gli fa notare che anche la premier Giorgia Meloni ha parlato del caso, D’Alema risponde: “Si vede che lei ha del tempo da perdere”. 

 

Intanto però il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato “ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di ritornare sui suoi passi” a margine dello stesso evento dove ha partecipato anche D’Alema. 

“Io – ha detto La Russa oggi a Palazzo Lombardia – conosco Pucci da 30 anni e chi può dire che Pucci faccia comicità politica? Pucci fa comicità sulla quotidianità di noi italiani e fa morire dal ridere senza offendere mai nessuno. E quindi invito la Rai a chiedergli di cambiare idea”. 

 

