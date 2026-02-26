Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’

(Adnkronos) –

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno ospiti stasera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per presentare ‘Un bel giorno’, una commedia romantica e familiare, dal 5 marzo nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution.

‘Un bel giorno’ racconta la necessità di rilanciare sempre, anche quando sembra più semplice restare fermi. “Ci vuole coraggio a rimettersi in gioco, e il nostro film è un inno al coraggio di cambiare, di vivere”, ha raccontato De Luigi all’Adnkronos, sottolineando come la spinta a guardare avanti sia un esercizio vitale, quasi un antidoto all’idea – molto contemporanea – di avere una “data di scadenza” dopo una certa età. “Rilanciare è sano, ti butta lo sguardo avanti”, ha aggiunto. “Ho visto grandissimi personaggi che, anche poco prima di andarsene, pensavano ai progetti futuri. Ecco, io vorrei imparare a essere un po’ più come loro”.

Al centro del film c’è Tommaso (De Luigi), che ha cresciuto da solo quattro figlie trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare: un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per lui di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara (Raffaele), una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto, se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante.

‘Un bel giorno’ non è la prima collaborazione tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. La loro sintonia era già ben visibile nel film ‘Tre di troppo’ del 2023, una commedia esilarante che ha visti i due attori nei panni di una coppia di single che si ritrovano improvvisamente ad essere genitori.

“Fabio è un professionista anche nel complicarsi la vita. Adoro lavorare con lui. Ogni volta è un regalo. Qui è un po’ il mio alter ego maschile, e nel dirigere le commedie è davvero bravo. Spero di avere altre occasioni di collaborare con lui: mi diverto e abbiamo la stessa vena di malinconia”, ha raccontato Virginia Raffaele.

“Sono grata a Sanremo che mi ha dato tantissimo. Sarà bello rincontrarmi con Carlo Conti”, ha detto Virginia Raffaele che torna sul palco dell’Ariston come ospite dopo aver co-condotto l’edizione 2016 (condotta proprio da Carlo Conti) e quella del 2019, al fianco di Claudio Baglioni e Claudio Bisio. È stata ospite anche in altre occasioni, come nel 2015, dove si è distinta per le sue imitazioni. Tra le più iconiche: Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace.

Prima volta all’Ariston, invece, per Fabio De Luigi: “Non sono mai stato a Sanremo, quindi terrò la manina a Virginia, cercheremo di fare qualcosa”.

