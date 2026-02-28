News

Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La serata finale di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata, all’insegna dell’ironia.  

Andare in onda con la finale di Sanremo mentre le notizie dall’Iran e dal Medio Oriente si fanno sempre più allarmanti non è semplice ma Carlo Conti ha avuto un’intuizione da Frate Indovino: chiamare a cocondurre la finale anche la giornalista dei Tg1 Claudia Cardinaletti, alla quale affida lo ‘spiegone’ nell’incipit del festival.  

La regia di Maurizio Pagnussat pare studiata per tenere svegli i giornalisti della Sala Stampa, provati da una settimana con 3 ore di sonno a notte: cambi continui di inquadratura, movimenti di macchina rapidi. Quando c’è da riconoscere qualche particolare sul palco (dalla spilla del cantante al bacio saffico) l’unica è chiedere al Var.  

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 febbraio

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave

Sanremo 2026, Raf dedica ‘Ora e per sempre’...

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: il gran...

Iran, manager bloccato a Milano: “A Dubai c’è...

Sanremo 2026, Sayf chi è: in gara con...

Sanremo 2026, Samurai Jay chi è: il brano...

Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: la vincitrice della...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: dalla standing ovation...