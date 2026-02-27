News

Sanremo 2026, TonyPitony e il caco sul palco: il significato del gesto

TonyPitony ha mantenuto la sua promessa: ha portato un caco sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026. Il cantante è stato ospite oggi, venerdì 27 febbraio, al Festival in occasione della serata delle cover per duettare con Ditonellapiaga sulle note di ‘The Lady Is a Tramp’, celebre brano di Frank Sinitra.  

Alla fine dell’applauditissima esibizione, il cantante mascherato da Elvis Presley ha estratto un caco – sì, il frutto – e lo ha poggiato sul palco dell’Ariston, lasciando i telespettatori interdetti.  

Un gesto comunque in linea con il suo stile provocatorio. In realtà il riferimento non è casuale. Il gesto è da ricercare in uno dei suoi brani, ‘Tony’s Vocal’, in cui canta: “Se vado a ****** giuro che **** sul palco. E non lo dico per dire, lo dico veramente”.  

