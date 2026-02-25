Sanremo 2026, seconda serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi

(Adnkronos) –

Come si votano le canzoni al Festival di Sanremo 2026 nella seconda serata? Da oggi, mercoledì 25 febbraio il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, contribuendo alla classifica e alla scelta del vincitore finale.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – che Carlo Conti annuncerà una volta che l’artista sarà sul palco – tramite sms o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.

I numeri di telefono sono: 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da mobile. Il costo di ciascuna chiamata da numero fisso e di ciascun messaggio da mobile è di euro 0,51. Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto.

Nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, si esibiranno 15 artisti in gara nella categoria ‘Campioni’. Le canzoni verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio.

All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni ascoltate. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni nella classifica, senza ordine di piazzamento.

La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

Stasera, mercoledì 25 febbraio, si esibiranno anche i giovani cantanti della categoria nuove proposte. Le nuove proposte saranno suddivise in due coppie. I due più votati dal televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio, accederanno alla terza serata di domani, giovedì 26 febbraio. I due finalisti delle nuove proposte si sfideranno e verrà annunciato il vincitore della categoria.

