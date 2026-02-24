Sanremo 2026, LDA e Aka 7even chi sono: da Amici al palco dell’Ariston insieme

(Adnkronos) –

LDA (Luca D’Alessio) e Aka 7even (Luca Marzano) sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 al via il 24 febbraio. I due artisti, entrambi lanciati dal talent Amici di Maria De Filippi, approdano insieme all’Ariston in coppia con il brano ‘Poesie Clandestine’. Si tratta della seconda partecipazione per entrambi, dopo le esperienze individuali: Aka 7even nel 2022 con ‘Perfetta così’ e LDA nel 2023 con ‘Se poi domani’.

Luca D’Alessio, in arte LDA, nasce a Roma il 27 marzo 2003 e cresce a Napoli. Figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, si avvicina alla musica fin da bambino, studiando pianoforte e chitarra e iniziando presto a scrivere i primi brani.

Il debutto discografico arriva nel 2017 con ‘Orizzonte’, mentre il primo singolo da solista, ‘Resta’, esce nel 2020. Nello stesso anno partecipa al progetto Buongiorno del padre, duettando con lui nella title track e in ‘Di notte’.

La svolta arriva nel 2021 con la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici. Durante il programma pubblica inediti di successo come ‘Quello che fa male’, certificato disco di platino FIMI, e ‘Bandana’, disco d’oro. Conclude il percorso al quinto posto nella categoria canto, firma con Sony Music e pubblica il primo EP.

Nel 2023 debutta tra i Big a Sanremo con ‘Se poi domani’, classificandosi quindicesimo. Nella serata delle cover duetta con Alex Britti sulle note di ‘Oggi sono io’. Subito dopo pubblica il primo album, ‘Quello che fa bene’.

LDA ha dovuto confrontarsi più volte con le critiche legate all’essere “figlio di”. Gigi D’Alessio ha più volte ribadito di non aver mai favorito il percorso del figlio, sottolineando come il talento e la determinazione siano l’unica strada per affermarsi. Il cantautore napoletano, ospite a Verissimo, aveva spiegato: “Luca è quello che ha subito più di tutti facendo il mio stesso mestiere. Era più facile attaccarlo, ma devo dire che sta crescendo davvero bene. Io non ho mai alzato il telefono per Luca e mai lo farò, perché la corsia preferenziale non fa venire un figlio forte. I sacrifici vanno fatti e le soddisfazioni prima o poi te le prendi. Luca è speciale, aveva una grande musicalità già da piccolo. Lui deve dimostrare il suo talento, le porte in faccia lo faranno crescere. Io da 30 anni ricevo porte in faccia e sono ancora qui”.

Luca Marzano, in arte Aka 7even, nasce a Vico Equense il 23 ottobre 2000. La passione per la musica cresce dopo un evento traumatico che ha segnato la sua vita. A soli sette anni Luca entra in coma per un’encefalite. Da quell’esperienza nasce anche il suo nome d’arte, in cui il numero 7 richiama i giorni trascorsi in stato di incoscienza.

Dopo un primo tentativo a X Factor nel 2017, la popolarità arriva nel 2020 con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici. Nella scuola si distingue per le sue capacità di cantautore e polistrumentista, pubblicando brani di grande successo come ‘Mi manchi’ che ha raggiunto il doppio disco di platino e ‘Loca’, triplo disco di platino. L’album d’esordio omonimo, uscito nel 2021, conquista il disco di platino e debutta al terzo posto della classifica italiana.

Nel novembre 2021 vince l’MTV Europe Music Award come Best Italian Act. Nel 2022 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano ‘Perfetta così’. Durante la serata delle cover duetta con Arisa in ‘Cambiare’ di Alex Baroni, artista che ha sempre indicato tra le sue principali influenze.

Dopo l’esperienza sanremese prosegue il suo percorso tra pop ed elettronica con brani come ‘Toca’, in collaborazione con Guè e ‘Rock’n’roll’. Dopo una pausa, nel 2025 torna sulle scene con l’EP Non x soldi, segnando una fase più matura e personale.

I due artisti a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ hanno spiegato che il brano è una canzone d’amore “che può essere dedicata a una città, a una persona o a un amico. Ognuno può ritrovarci il proprio significato”.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Sembra fatto per noi

Ti ho dedicato poesie clandestine

Io che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c’è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te.

