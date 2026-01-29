Sanremo 2026, l’annuncio di Conti: “Achille Lauro co-conduttore della seconda serata”

(Adnkronos) – Sarà Achille Lauro il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. A ufficializzare il nome è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1.

Achille Lauro affiancherà quindi Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76esima edizione della kermesse (24 – 28 febbraio), che vede Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate.

Achille Lauro tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste dopo le memorabili partecipazioni in gara del 2019 con “Rolls Royce”, 2020 con “Me ne frego”, 2022 con “Domenica”, 2025 con “Incoscienti giovani”, e le presenze del 2021, in qualità di super ospite fisso, e del 2023 come ospite speciale.

Capace di attraversare musica, immaginari e linguaggi culturali reinventandosi costantemente, ha costruito un percorso unico che gli è valso 40 dischi di platino, 12 dischi d’oro e sette album in studio.

Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo hanno sempre rappresentato tappe decisive del suo percorso, capaci di trasformare ogni apparizione in un momento culturale e musicale di forte impatto. Un racconto artistico in continua espansione, capace di parlare a pubblici diversi e di lasciare un segno profondo.

“Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione. Poi con Carlo, con lo splendido Sanremo che abbiamo fatto l’anno scorso, con ‘Incoscienti giovani’. Non potevo chiedere di meglio”, ha detto Lauro in collegamento al Tg1. Alla domanda su una possibile esibizione canora, l’artista rimette la decisione al direttore artistico: “Comanda Carlo. Io sono solamente un umile co-conduttore in questo caso. Vedremo”.

Un’ipotesi che lo stesso Carlo Conti non esclude, pur confermando la centralità del suo ruolo di presentatore: “Vedremo se c’è tempo, ma sicuramente farà il co-conduttore per tutta la sera”, ha affermato, aggiungendo che Lauro saprà farlo “dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e grande intelligenza”. Il direttore artistico ha poi voluto ringraziare l’artista per aver accettato nonostante i fitti impegni: “Ha detto ‘sì’ rubando del tempo al suo grande tour che sta preparando, con i suoi sold-out negli stadi”.

Riguardo alla preparazione per il ruolo, Lauro si è detto “molto tranquillo”, mostrando pieno affidamento nel padrone di casa: “Carlo è un maestro, quindi mi metto sicuramente un passo indietro”.

